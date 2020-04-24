2020-04-24T18:45:17+03:00
Общество

В России все дорожные камеры объединят в единую сеть

В МВД объединять региональные электронные базы водителей начали уже три года назад
Алина ГАБДУЛИНА
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Видео с более чем 16 тысяч дорожных камер России будет попадать в Федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД.Видео с более чем 16 тысяч дорожных камер России будет попадать в Федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД.
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В России информацию со всех дорожных камер решили объединить в едином центре. Со слов экспертов, это было бы сделано в любом случаи, но коронавирус ускорил процесс цифровой централизации.

Отметим, что в МВД начали объединять региональные электронные базы водителей уже три года назад, отмечает kp.ru. Это снизило число угонов автомобилей, так как исчезла возможность незаметно перегонять их, например, из Казани на Кавказ.

Теперь же видео с более чем 16 тысяч дорожных камер России будет попадать в Федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП). Доступ туда получат полиция и спецслужбы. Эта база поможет им не только следить за соблюдением правил дорожного движения, но и раскрывать преступления, следить за подозреваемыми.

КАК ЕЩЕ БУДУТ СЛЕДИТЬ?

В многих регионах страны сейчас в связи с коронавирусом и режимом самоизоляции введены цифровые пропуска для выхода на улицу. Однако использоваться они могут и после окончания пандемии. Официально - для оперативной связи и оповещений в условиях чрезвычайных ситуаций.

- 100 лет назад били в колокола, потом на улицах появились репродукторы, а после войны население стали оповещали с помощью радиоточек. Лет пять назад МЧС в Москве стало предупреждать о природных аномалиях через СМС , и этот эффективный опыт постепенно начали перенимать в регионах, - заявили kp.ru в правоохранительных органах. - А теперь, благодаря привязке к цифровым кодам, которые сейчас массово получают граждане, появится возможность отслеживать перемещение населения. Сначала по Москве, а затем — по всей стране. Сейчас это позволяет остановить распространение вируса. А в дальнейшем можно будет, например, закрывать доступ в районы страны, где происходит бедствие. Пускать туда только медиков или служащих, отсеивая остальных граждан. И заранее оповещая их: «Туда нельзя, там опасно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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