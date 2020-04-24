Можно ли заразиться коронавирусом дважды и передается ли инфекция через воду?

24 Апр 2020 2020-04-24T14:38:36+03:00

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Можно ли заболеть коронавирусом дважды? Передается ли эта инфекция через воды? Как понять, что ты заражен, когда болезнь проходит бессимптомно. Эти и другие вопросы россиян kp.ru задала специалистам, которые на них ответили.

Можно ли переболеть COVID два раза подряд, или после него вырабатывается иммунитет?

- Пока достоверно неизвестно. Но если будет доказано, что после болезни иммунитет формируется, то будет и вакцина. Если же раз переболевшие будут болеть повторно, тогда и с разработкой вакцины будут проблемы. Для этого нужно с помощью тестов на антитела к вирусу изучать, как долго они сохраняются в крови у переболевших. Тогда будет понятно, можно ли заражаться повторно, или защиты хватит хотя бы до конца сезона, - ответил доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо-опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов.

Коронавирус действительно будет возвращаться волнами эпидемий?

- Похоже, он пришел к нам надолго! Я думаю, что, может быть, к лету заболеваемость упадет, но осенью, скорее всего, опять вирус появится. Для того, чтобы с ним по-настоящему сражаться, нам будет нужна вакцина. Но и после изобретения вакцины и прививок он останется с нами. Правда, будет уже не такой опасный, - считает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

COVID-19 передаётся через воду?

- Такая вероятность есть. Вирус может содержаться в фекалиях, откуда попадает в канализацию, а оттуда может попасть и в воду. Поэтому исключить возможность передачи инфекции через воду все-таки нельзя. Хотя более частотные случаи – контактный и воздушно-капельный пути передачи, - замечает Альштейн.

А можно ли хоть по каким-то признакам догадаться, что во мне развивается вирус бессимптомно?

- Не зря состояние называется бессимптомное, потому что никаких абсолютно признаков нет! А если есть хоть какие-то признаки, это уже легкое течение инфекционного заболевания. То, что мы называем бессимптомным имеет научное название инаппарантное течение заболевания, то есть вообще без всяких проявлений. Человек заразился, инфекционный процесс у него идет, иммунная система сработала и вырабатывает защитные факторы: белки, антитела, но при этом человек не испытывает никакого дискомфорта, потому что у него достаточно сильная иммунная система, она быстро среагировала, и воспаление не развилось, - объясняет иммунолог Владимир Болибок.

ИСТОЧНИК KP.RU