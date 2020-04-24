От коронавируса не поможет: в России антимонопольщики выявили факты завышения цен на лимоны

24 Апр 2020 2020-04-24T16:28:39+03:00

Еще в начале года килограмм лимона можно было приобрести за 100-150 рублей. Сейчас же эта цифра местами выросла до 428. Фото: Олег ЗОЛОТО

Многие считают, что это растение не даст им заразиться новой инфекцией

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Во время пандемии коронавируса некоторые торговые сети завысили цена на лимоны в несколько раз! Благо, федеральная антимонопольная служба уже выявила эти факты и призвала нарушителей к ответу, сообщает kp.ru.

Отметим, что еще в начале года килограмм лимона можно было приобрести за 100-150 рублей. Сейчас же эта цифра местами выросла до 428.

Напомним, что ранее в стране резко выросла стоимость имбиря. За килограмм просили до 3 тысяч рублей. Сейчас этот “кризис” преодолен и цены за это растение опустились до привычных 400 рублей за кило.

ЛИМОН, КАК И ИМБИРЬ, НЕ СПАСАЕТ ОТ КОРОНАВИРУСА

Ценник на лимоны в марте и апреле определили три фактора, которые сошлись в одном месте и в одно время: поставки из-за рубежа сократились до 41% от прежних объемов. Часть импортеров подняла цены до 50-57%. Наконец, резко вырос спрос.

Из-за чего ажиотаж? В сети уже почти месяц всплывают фейки, утверждающие, что именно лимон может защитить человека от коронавируса. Самоизоляция - ничто, цитрус - всё.

Многие эксперты считают, что всему виной одни из двух: или жадные поставщики, или розница. Поэтому с помощью таможни в ФАС озвучили закупочные цены на лимоны: напрямую от импортера от 43 до 120 рублей, через посредников от 65 до 412 рублей за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU