Блогеры из Китая винят Россию в очередной вспышке коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T15:50:26+03:00

Еще две вспышки болезни выявлены в Сиане (провинция Шэнси) и в Пекине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Спустя некоторое время тишины в жители Китая вновь начали заражаться коронавирусом. Новая вспышка была выявлена в Харбине - столице 38-миллионов провинции Хэйлунцзян - региона на северо-востоке страны, который, кстати, граничит с Россией. Сейчас там больных немного - несколько сотен - но так или иначе, они есть.

Отметим, что Хэйлунцзян ведет с Приморьем активную торговлю. Поэтому многие китайские блогеры начали винить Россию во второй волне коронавируса в их стране, сообщает kp.ru.

Власти Харбина начали бороться с коронавирусом, но способы они выбрали немного странные. Так, с 27 по 29 апреля в районы, где выявили коронавирус, не будет подаваться электричества и вода.

- Первоначально, в «Уханьский период», в Харбине случаев заражения было мало, карантин применялся слабо. Но теперь местные власти качнули маятник в обратную сторону, — рассказывает китаист Николай Вавилов. — В Харбине 10 миллионов жителей, с четверга в город запрещён въезд для машин, не имеющих харбинских номеров, в двух районах введена полная блокада (население их — 2 миллиона человек, хотя больных, ещё раз подчеркну, пока лишь несколько сотен).

Отметим, что еще две вспышки болезни выявлены в Сиане (провинция Шэнси) и в Пекине.

ИСТОЧНИК KP.RU