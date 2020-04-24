Часть моста обрушилась вместе с телегой: в Татарстане пропавшего ветеринара нашли утонувшим
Трагический случай произошел на днях в Аксубаевском районе. Там пропал местный ветеринар. Тревогу забили родственники, когда мужчина не вернулся домой с работы. Во время розысков на берегу реки Большая Сульча возле поселка Мюд была обнаружена лошадь пропавшего. Животное бегало вместе с оглоблями, и стало понятно, что произошло ЧП.
Вскоре обнаружили в реке телегу, и чуть позже - тело пропавшего мужчины.
По предварительным данным, возвращаясь с работы, ветеринар решил срезать путь и проехать по заброшенному в связи с аварийным состоянием мостом. Когда часть моста обрушилась вместе с телегой, мужчина погиб, сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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