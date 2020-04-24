По мнению вирусологов, коронавирус в России почти достиг своего пика

24 Апр 2020 2020-04-24T13:24:49+03:00

В минувший понедельник в стране было заметно снижение числа зараженных: 4 268 человек по сравнению с 6 060 случаев за предыдущий день

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Эксперт Сеченовского университета, доктор медицинских наук, вирусолог Алексндр Лукашев заявил, что коронавирус в России почти достиг своего пика. Следовательно, скоро пандемия в стране пойдет на спад. Тем более в понедельник, 20 апреля, было заметно снижение числа зараженных: 4 268 человек по сравнению с 6 060 случаев за предыдущий день. Во вторник цифры выросли по сравнению с понедельником, но все равно были ниже 6 тысяч.

- Примерно к этому времени мы как раз ожидали увидеть перелом в росте заболеваемости, - говорит эксперт. - Должны были проявиться итоги принятых мер, пропускного режима в Москве и области. И, судя по всему, мы их видим. Так что данные за последние дни могут означать не просто колебание в цифрах, а действительно значимый результат, - отметил Лукашев в разговоре с kp.ru. - С большой вероятностью это действительно выход на плато. Чтобы иметь полную уверенность, нужно подождать буквально еще пару дней. Окончательную ясность получим к пятнице.

Снижение выявленных случаев коронавируса в понедельник эксперт объяснил Пасхой, которая была в воскресенье. Возможно, в праздник лаборатории работали менее активно, чем обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU