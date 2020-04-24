2020-04-24T13:01:09+03:00
Общество

Список дворов, которые благоустроят в Татарстане, пополнился на 215 адресов

Ранее в список была включена 1851 придомовая территория
Алина ГАБДУЛИНА
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Благоустройство будет включать в себя ремонт проездов и тротуаров, фонарей, скамеек и урн, мусорных площадок, площадок с покрытием из песчано-гравийной смеси и различных качелей.Благоустройство будет включать в себя ремонт проездов и тротуаров, фонарей, скамеек и урн, мусорных площадок, площадок с покрытием из песчано-гравийной смеси и различных качелей.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
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В середине марта был опубликован список дворов Татарстана, которые будут благоустроены в 2020 году. Тогда в него была включена 1851 придомовая территория. Сейчас же к ним прибавилось еще 215 адресов. Все они опубликованы на официальном сайте программы "Наш двор".

Напомним, что благоустройство будет включать в себя ремонт проездов и тротуаров, фонарей, скамеек и урн, мусорных площадок, площадок с покрытием из песчано-гравийной смеси и различных качелей. Кроме того, дворы будут озеленены. На все это будет направлено порядка 17 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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