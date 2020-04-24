Список дворов, которые благоустроят в Татарстане, пополнился на 215 адресов
Ранее в список была включена 1851 придомовая территория
Благоустройство будет включать в себя ремонт проездов и тротуаров, фонарей, скамеек и урн, мусорных площадок, площадок с покрытием из песчано-гравийной смеси и различных качелей.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Изменить размер текста:
В середине марта был опубликован список дворов Татарстана, которые будут благоустроены в 2020 году. Тогда в него была включена 1851 придомовая территория. Сейчас же к ним прибавилось еще 215 адресов. Все они опубликованы на официальном сайте программы "Наш двор".
Напомним, что благоустройство будет включать в себя ремонт проездов и тротуаров, фонарей, скамеек и урн, мусорных площадок, площадок с покрытием из песчано-гравийной смеси и различных качелей. Кроме того, дворы будут озеленены. На все это будет направлено порядка 17 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU