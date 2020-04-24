В Ульяновске спасатели сняли с дерева голодного кота
Истошные кошачьи крики с дерева во дворе одной из многоэтажек на улице Кролюницкого в Ленинском районе Ульяновска не давали покоя местным жителям. Это продолжалось больше двух дней, и одна из женщин не выдержала и призвала на помощь сотрудников МЧС Ульяновской области.
Приехавшие на место спасатели увидели, что кот взобрался по дереву на высоту третьего этажа и не может спуститься, оттого и жалобно мяукает на всю округу.
Спасатели при помощи альпинистского снаряжения и приставной лестницы сняли животное с дерева. К счастью, кот не пострадал, помощь ветеринара не потребовалась. После счастливого спасения животное с места происшествия поспешило скрыться.
ИСТОЧНИК KP.RU