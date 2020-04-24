2020-04-24T19:19:15+03:00
Дом. Семья

В Ульяновске спасатели сняли с дерева голодного кота

Животное не могло спуститься вниз более двух суток
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: ГУ МЧС России по Ульяновской области
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Истошные кошачьи крики с дерева во дворе одной из многоэтажек на улице Кролюницкого в Ленинском районе Ульяновска не давали покоя местным жителям. Это продолжалось больше двух дней, и одна из женщин не выдержала и призвала на помощь сотрудников МЧС Ульяновской области.

Приехавшие на место спасатели увидели, что кот взобрался по дереву на высоту третьего этажа и не может спуститься, оттого и жалобно мяукает на всю округу.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения и приставной лестницы сняли животное с дерева. К счастью, кот не пострадал, помощь ветеринара не потребовалась. После счастливого спасения животное с места происшествия поспешило скрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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