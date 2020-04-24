2020-04-24T12:29:31+03:00
Происшествия

Во время пожара в бане пострадала жительница Татарстана

Женщина госпитализирована
Лика ИСАЕВА
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Сначала пострадавшая отказалась от госпитализации, но потом сама обратилась к медикам.Сначала пострадавшая отказалась от госпитализации, но потом сама обратилась к медикам.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Одноэтажная кирпичная баня на участке №748 в садовом обществе "Солнечный" Лаишевского района республики загорелась в четверг, 23 апреля, в 16.39. 37-летняя хозяйка попыалась самостоятельно справиться с огнем, но была вынуждена обратиться к специалистам МЧС Татарстана.

Приехавшие пожарные потушили баню, огонь полыхал на площади 12 квадратных метров.

На месте происшествия хозяйка бани от помощи медиков отказалась, но позже самостоятельно обратилась в РКБ Казани. Диагноз – термический ожог правой кисти.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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