Во время пожара в бане пострадала жительница Татарстана
Одноэтажная кирпичная баня на участке №748 в садовом обществе "Солнечный" Лаишевского района республики загорелась в четверг, 23 апреля, в 16.39. 37-летняя хозяйка попыалась самостоятельно справиться с огнем, но была вынуждена обратиться к специалистам МЧС Татарстана.
Приехавшие пожарные потушили баню, огонь полыхал на площади 12 квадратных метров.
На месте происшествия хозяйка бани от помощи медиков отказалась, но позже самостоятельно обратилась в РКБ Казани. Диагноз – термический ожог правой кисти.
- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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