2020-04-24T12:07:10+03:00
Происшествия

Подскользнулась на берегу: в Чувашии пенсионерка утонула в пруду

Погибшая шла в гости
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС по Чувашии
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Трагический несчастный случай произошел в деревне Анаткасы Аликовского района республики. В гости к знакомой пошла 79-летняя жительница соседней деревни Челкасы. Дорога проходила мимо местного пруда, и рядом с прудом были обледеневшие участки после выпавшего снега. По предварительным данным, пенсионерка подскользнулась и упала в воду.

Самостоятельно выбраться на берег она не смогла, очевидцев рядом тоже не оказалось, и пострадавшая утонула, рассказали в МЧС Чувашии. О нахождении тела сообщили в правоохранительные органы республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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