2020-04-24T11:01:43+03:00
Экономика

ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ расширяет действие программы «Беззалоговый автокредит», увеличивая до 1,5 млн рублей лимит кредитования и снижая ставку на 0,6 п.п. – до 8,4% годовых. Клиенты смогут приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог кредитной организации.

С момента старта программы в январе текущего года в рамках предложения клиенты оформили сделки уже более чем на 140 млн рублей. Средний размер кредита составил 340 тыс. рублей. При этом наибольшей популярностью финансирование без залога пользовалось у жителей Уфы, Саратова и Кемерово.

- ВТБ одним из первых на рынке автокредитования предложил покупать транспортные средства не только без первоначального взноса, но и без обязательства передавать машину в залог банку. Благодаря этому автолюбители могут не привлекать деньги под более высокие ставки в рамках кредитования наличными. С сегодняшнего дня мы увеличиваем и сумму, которую можно получить у нас – с 500 тысяч до 1,5 млн рублей – а также снижаем ставки и реализуем возможность оплаты транспортного средства напрямую продавцу. Соответственно, автомобиль или любой вид моторизированной техники становится для клиентов еще доступнее, – прокомментировал начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

Действие программы распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п. Минимальная ставка по кредиту – от 8,4% годовых – доступна при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 0,5-1п.п. для зарплатных клиентов.

Преимуществом данной программы является возможность приобрести любой понравившийся клиенту автомобиль, отсутствие требований к первоначальному взносу, приобретаемому транспортному средству и необходимости оформления КАСКО, а также минимальный пакет документов для оформления кредита (возможно оформить кредит по 2-ум документам). В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 100 тысяч до 1,5 млн рублей. Срок кредитования – от года до пяти лет, решение принимается банком от 30 минут. Подать заявку по новой программе можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов, а оформить кредит – как в центрах автокредитования ВТБ, так и в автосалонах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани "Порш Кайен" сбил 4-летнего ребенка на самокате
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
В Йошкар-Оле возбудили уголовное дело по факту падения с вышки маляра-штукатура
Как после карантина в России будут открываться кафе и рестораны
В Казани росгвардеец задержал пьяного водителя, скрывшегося с места массового ДТП
В Татарстане инспекторы ГАИ помогли потерявшему память мужчине вернуться домой
Андрей Костин о предложениях банковского сектора по совершенствованию механизмов поддержки населения и отраслей экономики
В Казани из-за похолодания продлится отопительный сезон
В Чувашии создадут единый центр бухгалтерского учета
В Казани на 21 день перекроют движение по улице Петра Витера
В Чебоксарах мужчина с ножом в сауне напал на двух парней
СМИ: "Рубин" предлагает 35 миллионов рублей в год полузащитнику "Зенита" Шатову
За сутки в Татарстане составили более 1,4 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции
В Татарстане очевидцы не сумели спасти рыбака, упавшего в воду с лодки
В Набережных Челнах прокуратура проверяет предприятия, в которых сотрудники заразились covid-19
Акция Бессмертный полк 2020 в Казани: шествие будет виртуальным
Когда завершится отопительный сезон 2019/2020 в Казани
Самоизоляция в Татарстане 2020: за три дня выдали более 15 000 пропусков в парикмахерскую
В Татарстане во время пожара едва не погибла пенсионерка
Самоизоляция в Татарстане 2020: меры поддержки малого и среднего бизнеса
Марий Эл вошла в ТОП-10 регионов России по числу проведенных тестов на коронавирус
В Набережных Челнах перед своим днем рожденья пропал Александр Семков
ВТБ рефинансировал рекордный объем ипотеки
В Казани новую улицу назовут в честь министра юстиции ТАССР Анаса Тазетдинова
К парку 500-летия Чебоксар построят новую дорогу за 34,5 миллиона рублей
Рамадан 2020 в Казани: ежедневно по 1 000 ифтар-наборов будут отправлять нуждающимся
Стало известно на каких улицах в Казани исчезнут «зебры»