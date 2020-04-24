2020-04-24T14:03:30+03:00
Происшествия

В Чувашии пропал 76-летний Николай Семенов

Пенсионер вышел из дома 22 апреля, но обратно до сих пор не вернулся
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В среду, 22 апреля, 76-летний Николай Семенов вышел из своего дома в селе Тобурданово Канашского района. Обратно мужчина до сих пор не вернулся - он пропал. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда.

Известно, что Николай ростом около 150 сантиметров имеет нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была черная вязанная шапка, черная болоньевая куртка, темно-синее трико с белыми полосками, синие утепленные галоши с мехом.

Пенсионер может находится в другом городе или районе. Всех, кто видел Николая Семенова, просьба сообщить об этом по телефонам: 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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