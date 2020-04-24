2020-04-24T10:37:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Как после карантина в России будут открываться кафе и рестораны

Сначала все они будут работать максимум на десять гостей
Алина ГАБДУЛИНА
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В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации для заведений общепита при рисках коронавируса, которые предусматривают поэтапную отмену ограничений.В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации для заведений общепита при рисках коронавируса, которые предусматривают поэтапную отмену ограничений.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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С начала апреля все российские регионы перешли на режим полной самоизоляции из-за пандемии коронавирса. Одной из ограничительных мер стало закрытие кафе и ресторанов. До нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации они работают только на доставку еды.

В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации для заведений общепита при рисках коронавируса, которые предусматривают поэтапную отмену ограничений, сообщает kp.ru.

Так, сначала начнут работу кафе и рестораны площадью менее 50 квадратных метров, где могут разместиться не более 10 гостей, а расстояние между столиками составляет не менее метра. При этом, банкеты в заведения проводится не будут, а посуда должна быть либо одноразовой, либо многоразовой, но постоянно дезинфицированной.

После открываются заведения общепита на 20 человек. Банкеты к тому времени уже разрешат, но за столиками на них должны сидеть не более 1-2 человек. Расстояние между столика останется прежним - не менее метра.

Когда в регионе перестанут заражаться коронавирусом, а число инфицированных в России пойдет на спад, откроются остальные кафе и рестораны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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