Как после карантина в России будут открываться кафе и рестораны
С начала апреля все российские регионы перешли на режим полной самоизоляции из-за пандемии коронавирса. Одной из ограничительных мер стало закрытие кафе и ресторанов. До нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации они работают только на доставку еды.
В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации для заведений общепита при рисках коронавируса, которые предусматривают поэтапную отмену ограничений, сообщает kp.ru.
Так, сначала начнут работу кафе и рестораны площадью менее 50 квадратных метров, где могут разместиться не более 10 гостей, а расстояние между столиками составляет не менее метра. При этом, банкеты в заведения проводится не будут, а посуда должна быть либо одноразовой, либо многоразовой, но постоянно дезинфицированной.
После открываются заведения общепита на 20 человек. Банкеты к тому времени уже разрешат, но за столиками на них должны сидеть не более 1-2 человек. Расстояние между столика останется прежним - не менее метра.
Когда в регионе перестанут заражаться коронавирусом, а число инфицированных в России пойдет на спад, откроются остальные кафе и рестораны.
ИСТОЧНИК KP.RU