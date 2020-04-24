В Казани росгвардеец задержал пьяного водителя, скрывшегося с места массового ДТП

24 Апр 2020 2020-04-24T10:13:18+03:00

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Пришлось применить свои профессиональные навыки сотруднику Росгвардии Татарстана во время собственного выходного дня. Во время похода в магазин на улице Восстания он стал свидетелем, как отечественная легковушка "Лада Гранта" на парковке сначала протаранила один автомобиль, затем второй, и попыталась скрыться. Но далеко уехать не смог, замешкался на той самой парковке.

Росгвардеец в процессе задержания водителя заподозрил его в употреблении спиртного, он вытащил ключи из замка зажигания и вызвал полицию. Попытки сбежать злоумышленника он пресек, и передал пьяного водителя стражам порядка, сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU