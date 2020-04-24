В Казани "Порш Кайен" сбил 4-летнего ребенка на самокате
Наезд на 4-летнего мальчика произошел 23 апреля в 13.56 во дворе дома №1 по улице Театральной в Вахитовском районе столицы Татарстана.
По предварительным данным, бабушка вывела на улицу внука на самокате, но не уследила за ним, и ребенок катался во дворе вблизи проезжей части. В какой-то момент мальчика сбил автомобиль "Порш Кайен", которым управлял 38-летний водитель. По версии сотрудников Госавтоинспекции, мужчина не выбрал безопасную скорость.
В результате наезда ребенок получил травмы головы и госпитализирован, сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»