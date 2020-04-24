В Татарстане инспекторы ГАИ помогли потерявшему память мужчине вернуться домой
На днях во время несения службы на стационарном посту возле Нижнекамска обратили внимание на пенсионера, вышедшего из леса. Мужчина был дезориентирован, промок и истощен. Когда его привели в здание поста, выяснилось, что он не помнит ни своего места жительства, ни того, что с ним случилось. Но пенсионер сумел назвать себя. Оказалось, что его уже подала в розыск как безвести пропавшего родная дочь.
Лейтенанты полиции Фанис Тухватуллин и Айрат Валишин позвонили женщине, и она приехала за отцом.
Женщина поблагодарила инспекторов ДПС отдела ГИБДД УМВД России по Нижнекамскому району за помощь ее 74-летнему отцу.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»