В Татарстане инспекторы ГАИ помогли потерявшему память мужчине вернуться домой

24 Апр 2020 2020-04-24T09:40:28+03:00

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На днях во время несения службы на стационарном посту возле Нижнекамска обратили внимание на пенсионера, вышедшего из леса. Мужчина был дезориентирован, промок и истощен. Когда его привели в здание поста, выяснилось, что он не помнит ни своего места жительства, ни того, что с ним случилось. Но пенсионер сумел назвать себя. Оказалось, что его уже подала в розыск как безвести пропавшего родная дочь.

Лейтенанты полиции Фанис Тухватуллин и Айрат Валишин позвонили женщине, и она приехала за отцом.

Женщина поблагодарила инспекторов ДПС отдела ГИБДД УМВД России по Нижнекамскому району за помощь ее 74-летнему отцу.

ИСТОЧНИК KP.RU