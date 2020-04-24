В Казани из-за похолодания продлится отопительный сезон

24 Апр 2020 2020-04-24T08:54:16+03:00

Отопительный сезон продлили еще на неделю Фото: Мэрия Казани

Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана

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Пятница 24 апреля должна была стать днем завершения отопительного сезона зимы 2019-2020 годов. Но снижение температуры стало причиной продления сроков работы отопительных систем во всех домах мегаполиса.

Об этом рассказал замруководителя исполкома Казни Искандер Гиниятуллин во время очередного заседания штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Предположительно, тепло в домах будут поставлять в связи с изменившимися погодными условиями до следующей недели. Точную дату отключения теплоснабжения будут устанавливать по температурному режиму.

ИСТОЧНИК KP.RU