2020-04-24T09:18:16+03:00
Экономика

Андрей Костин о предложениях банковского сектора по совершенствованию механизмов поддержки населения и отраслей экономики

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Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, принявший участие в совещании по вопросам банковского кредитования экономики под руководством президента России Владимира Путина, сообщил о готовности банковского сектора развивать дальнейшие механизмы, направленные на поддержку населения и отраслей экономики.

- Работа уже ведется активная. И в целом, думаю, банки, безусловно, ускорятся, и мы увидим в ближайшее время – конец апреля – май, что работа будет вестись в полной мере, - прокомментировал журналистам итоги совещания Андрей Костин.

По мнению главы ВТБ, расходы государства на меры по стабилизации экономики можно увеличить за счет расширения внутренних заимствований Минфина. С этой целью российские банки могли бы купить дополнительный выпуск рыночных ОФЗ при условии удлинения сроков РЕПО.

Представители банковского сообщества также отметили важность сделать более гибкими условия по программе кредитов системообразующим организациям на пополнение оборотных средств. В частности, прозвучали предложения увеличить лимит на одного заемщика до 10 млрд рублей и расширить предоставляемую государством гарантию до 75%, а для оборонных предприятий — до 100%.

Андрей Костин отметил, что ВТБ с первых же дней включился в работу по поддержке заёмщиков и обеспечению устойчивости отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии. Сейчас это главный приоритет банка.

- В общей сложности банк на данный момент реструктурировал кредиты населению на сумму уже более 85 млрд рублей. В той или иной форме эта помощь была оказана более чем 100 тысячам граждан, - рассказал глава ВТБ. – Отдельно отмечу наиболее востребованный продукт – такой, как ипотека под 6,5%. Вы знаете, что банк ВТБ, не дожидаясь официальных правительственных документов, с начала этой недели начал выдавать кредиты по этой программе. За неполных четыре дня мы выдали уже более 200 кредитов на сумму около 600 млн рублей.

Наиболее востребованный инструмент поддержки и сохранения занятости – краткосрочные беспроцентные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам компаний из наиболее пострадавших отраслей.

- Мы выдали таких кредитов уже более 1,8 тысяч на сумму 8,3 млрд рублей, - рассказал Андрей Костин. – Кстати, в ходе реализации этой программы с прошлой недели используется уникальное решение в области информационных технологий, созданное Федеральной налоговой службой совместно с ВТБ и Сбербанком. На базе технологии блокчейн мы верифицируем кредиты таким заемщикам. Это уникальная платформа создана буквально за считанные дни и существенно ускорила процесс.

С 15 апреля банк распространил действие этой программы на крупный бизнес. Уже одобрены беспроцентные кредиты первым восьми компаниям из списка системно значимых на общую сумму 8 млрд рублей.

По собственным программам ВТБ за март – апрель реструктурировал кредиты различных предприятий на общую сумму 760 млрд рублей. Из них 130 млрд рублей приходятся на кредиты 1,5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

Банк ВТБ индивидуально подходит к каждому обращению клиента и предлагает наиболее удобный вариант помощи каждому конкретному заемщику, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации.

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