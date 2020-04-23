В Чебоксарах мужчина с ножом в сауне напал на двух парней

23 Апр 2020 2020-04-23T19:25:51+03:00

Один из потерпевших в итоге скончался от полученных ранений

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Кровавые разборки произошли 22 апреля вечером, с 20.00 и до 21.00, в частном коттедже, который сдавался посуточно в Чебоксарах. В нем отдыхала компания молодых людей, и среди них как-то оказался 49-летний мужчина ранее судимый за тяжкие насильственные преступления. В какой-то момент между взрослым гостем и двумя молодыми людьми - 20-летним и 21-летним парнями, произошел конфликт.

По версии следствия, мужчина схватился за нож, которым нанес своим обидчикам множество ударов в грудь и живот. После резни в сауне он сбежал. Раненных же увезли в больницу, но 20-летнего парня врачам спасти не удалось. Его 21-летний приятель выжил.

- Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц", - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU