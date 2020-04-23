В Казани на 21 день перекроют движение по улице Петра Витера
В столице Татарстана для автомобилистов на 21 день введут очередное ограничение. Так, с 24 апреля в городе перекроют движение транспорта по улице Петра Витера.
Речь идет об участке от улицы Дементьева до кругового перекрестка проспекта Фатыха Амирхана и улицы Михаила Миля.
На время действия ограничения движение машин будет организовано по встречной полосе. В связи с этим водителей просят заранее выбирать наиболее удобный для них маршрут.
- Ограничение связано с проведением аварийных работ на сетях ливневой канализации, завершить их планируется 15 мая, - сообщили в администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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