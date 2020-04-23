Когда завершится отопительный сезон 2019/2020 в Казани

23 Апр 2020 2020-04-23T16:31:33+03:00

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В этот четверг, 23 апреля, на заседании городского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса замруководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин заявил о продлении отопительного сезона 2019/2020.

По его словам, начать отключать батареи в столице Татарстана хотели уже завтра – в пятницу, 24 апреля, но свои коррективы внесла погода. Все дело в пришедшем в город похолодании.

В итоге завершение отопительного сезона 2019/2020 в Казани перенесли на следующую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU