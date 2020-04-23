Самоизоляция в Татарстане 2020: за три дня выдали более 15 000 пропусков в парикмахерскую

23 Апр 2020 2020-04-23T16:11:50+03:00

Всего с начала введения режима из-за коронавируса цифровые разрешения на выход из дома выдали почти 6 миллионов раз

Изменить размер текста: A A

С 20 апреля жителям Татарстана во время режима самоизоляции разрешили выходить из дома, чтобы постричься. Правительство республики разрешило парикмахерским работать, правда, только при строгом соблюдении санитарных мер. В том числе принимать клиентов они должны исключительно по записи.

В свою очередь желающие поправить свою прическу с выходом из дома должны оформить цифровой пропуск, который можно взять один раз в месяц и на два часа. Причем по смс получить его невозможно – только в личном кабинете специального портала.

В итоге только за три дня с начала разрешения работы парикмахерских пропуска в них получили более 15 000 татарстанцев. Отмечают в Минцифры республики. Там также подсчитали, что за все время действия пропусков их было выдано почти 6 миллионов штук.

ИСТОЧНИК KP.RU