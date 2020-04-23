2020-04-23T17:30:32+03:00
Общество

В Набережных Челнах прокуратура проверяет предприятия, в которых сотрудники заразились covid-19

Только на одной кондитерской фабрике инфекцию подхватили 14 работников
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Во время режима самоизоляции в республике некоторые предприятия возобновили свою работу. Но Роспотребнадзор Татарстана потребовал от руководства соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм и регулярной дезинфекции помещений, где работают люди.

Тем не менее, стало известно, что на трех фирмах Набережных Челнов сразу по нескольку человек оказались инфицированы covid-19. Предварительно, носителями инфекции стали работники кондитерской фабрики "Акульчев" (14 человек) и СПИД-Центра, от которых заразились и несколько сотрудников завода КАМАЗ.

- Проводится проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с информацией о выявлении коронавирусной инфекции у сотрудников нескольких городских организаций, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Надзорные мероприятия проводятся совместно с сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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