За сутки в Татарстане составили более 1,4 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции
В среду, 22 апреля, в Татарстане составили 1 412 протоколов за нарушение правил самоизоляции. В входе патрулирования улицу полицейские проверили более 57 тысяч человек и 91 тысячу автомобилей.
- Кроме того, возбуждены 23 уголовных дела по фактам оборота недоброкачественных лекарственных средств и медицинских изделий, а также за подделку документов, - отмечают в пресс-службе правительства республики.
Отметим, что за минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 57 человек. С начала пандемии в регионе выявлено 412 зараженных, 40 из которых уже выздоровели.
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Если человека поймают за этим в первый раз, то дело может ограничится и 1 000 рублями, а вот за повторный самовольный выход из дома все увеличивается в разы (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU