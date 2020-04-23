За сутки в Татарстане составили более 1,4 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T18:39:26+03:00

Еще в регионе возбудили 23 уголовных дела за продажу недоброкачесвтенных лекарств и медицинских изделий, а также подделку документов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полицейские провели более 57 тысяч человек и 91 тысячу автомобилей

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В среду, 22 апреля, в Татарстане составили 1 412 протоколов за нарушение правил самоизоляции. В входе патрулирования улицу полицейские проверили более 57 тысяч человек и 91 тысячу автомобилей.

- Кроме того, возбуждены 23 уголовных дела по фактам оборота недоброкачественных лекарственных средств и медицинских изделий, а также за подделку документов, - отмечают в пресс-службе правительства республики.

Отметим, что за минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 57 человек. С начала пандемии в регионе выявлено 412 зараженных, 40 из которых уже выздоровели.

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Если человека поймают за этим в первый раз, то дело может ограничится и 1 000 рублями, а вот за повторный самовольный выход из дома все увеличивается в разы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU