В Татарстане очевидцы не сумели спасти рыбака, упавшего в воду с лодки
Несчастный случай произошел 21 апреля в 19.10 вблизи села Бизяки Мензелинского района республики. Там на реке Кама рыбачил на лодке 35-летний мужчина. Ветер поднял волну, и рыбак упал с лодки в воду. Саму лодку ветер отогнал в сторону.
Некоторое время мужчина держался в 150-200 метрах от берега. Один из рыбаков с берега попытался доплыть до тонущего, но ледяная вода заставила его вернуться назад. Тем временем очевидцы вызвали спасателей к месту ЧП. Однако к их прибытию рыбак, упавший с лодки, утонул.
Отыскать тело погибшего водолазам ЗПСО № 6 МЧС Татарстана удалось на глубине 2,5 метров и в 110 метрах от берега Камы. Они подняли его на поверхность и передали сотрудникам правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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