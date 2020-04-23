2020-04-23T18:07:30+03:00
Происшествия

В Татарстане очевидцы не сумели спасти рыбака, упавшего в воду с лодки

Его тело обнаружили спасатели МЧС республики
Лика ИСАЕВА
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Отыскать тело погибшего удалось водолазам ЗПСО № 6 МЧС Татарстана.Отыскать тело погибшего удалось водолазам ЗПСО № 6 МЧС Татарстана.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Несчастный случай произошел 21 апреля в 19.10 вблизи села Бизяки Мензелинского района республики. Там на реке Кама рыбачил на лодке 35-летний мужчина. Ветер поднял волну, и рыбак упал с лодки в воду. Саму лодку ветер отогнал в сторону.

Некоторое время мужчина держался в 150-200 метрах от берега. Один из рыбаков с берега попытался доплыть до тонущего, но ледяная вода заставила его вернуться назад. Тем временем очевидцы вызвали спасателей к месту ЧП. Однако к их прибытию рыбак, упавший с лодки, утонул.

Отыскать тело погибшего водолазам ЗПСО № 6 МЧС Татарстана удалось на глубине 2,5 метров и в 110 метрах от берега Камы. Они подняли его на поверхность и передали сотрудникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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