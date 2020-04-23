Самоизоляция в Татарстане 2020: меры поддержки малого и среднего бизнеса
Власти Татарстана на время самоизоляции подготовили целый комплекс программ по поддержки фирм и организаций, которые не вошли в федеральный перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. О региональных мерах поддержки малого и среднего бизнеса в четверг, 23 апреля, на заседании Госсовета рассказал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Так, предпринимателям будут предоставлены льготные микрозаймы на срок от двух лет под 1% годовых на первые полгода. Однако пониженная ставка может быть применена и после, если экономическая ситуация не наладится. Предоставленные деньги можно будет потратить на закупку сырья и оборудования, оплату услуг и выплаты зарплаты сотрудникам.
Владельцам бизнеса также будет предлагаться программа субсидирования процентной ставки по кредитам и поручительство Гарантийного фонда Татарстана на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Комиссия здесь будет полностью обнулена на первые полгода.
– Наряду с этим Гарантийный фонд Татарстана отказывает поддержку предприятиям через реструктуризацию долгов. Процедуры республиканских мер поддержки будут максимально прозрачными, простыми для оформления и понятными для использования, – заметил Песошин.
Субъекты малого и среднего предпринимательства Татарстана также могут не платить за аренду госимущества с апреля по июнь. А для тех отраслей, кто особенно пострадал от коронавируса, предусмотрена отсрочка за аренду до октября.
Для тех организаций, которые предоставляют продукты питания, разработана новая программа по субсидированию стоимости доставки.
Отметим, что в данных программах могут участвовать только те предприятия, где сохранились не менее 90% сотрудников, а выручка снизилась на 30% по сравнению со среднемесячными показателями за 2019 год.
ИСТОЧНИК KP.RU