Самоизоляция в Татарстане 2020: меры поддержки малого и среднего бизнеса

23 Апр 2020 2020-04-23T15:24:47+03:00

Предпринимателям будут предоставлены льготные микрозаймы на срок от двух лет под 1% годовых на первые полгода. Фото: Олег ЗОЛОТО

В частности, с апреля по июнь отменена плата за аренду госимущества

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Власти Татарстана на время самоизоляции подготовили целый комплекс программ по поддержки фирм и организаций, которые не вошли в федеральный перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. О региональных мерах поддержки малого и среднего бизнеса в четверг, 23 апреля, на заседании Госсовета рассказал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Так, предпринимателям будут предоставлены льготные микрозаймы на срок от двух лет под 1% годовых на первые полгода. Однако пониженная ставка может быть применена и после, если экономическая ситуация не наладится. Предоставленные деньги можно будет потратить на закупку сырья и оборудования, оплату услуг и выплаты зарплаты сотрудникам.

Владельцам бизнеса также будет предлагаться программа субсидирования процентной ставки по кредитам и поручительство Гарантийного фонда Татарстана на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Комиссия здесь будет полностью обнулена на первые полгода.

– Наряду с этим Гарантийный фонд Татарстана отказывает поддержку предприятиям через реструктуризацию долгов. Процедуры республиканских мер поддержки будут максимально прозрачными, простыми для оформления и понятными для использования, – заметил Песошин.

Субъекты малого и среднего предпринимательства Татарстана также могут не платить за аренду госимущества с апреля по июнь. А для тех отраслей, кто особенно пострадал от коронавируса, предусмотрена отсрочка за аренду до октября.

Для тех организаций, которые предоставляют продукты питания, разработана новая программа по субсидированию стоимости доставки.

Отметим, что в данных программах могут участвовать только те предприятия, где сохранились не менее 90% сотрудников, а выручка снизилась на 30% по сравнению со среднемесячными показателями за 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU