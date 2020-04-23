2020-04-23T15:52:47+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара едва не погибла пенсионерка

Женщину вывели из задымленного помещения спасатели
Лика ИСАЕВА
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По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пожар в квартире на седьмом этаже многоквартирного дома на улице Гафиатуллина в Альметьевске начался в 23.07 в среду, 23 апреля. Пожарных вызвали соседи 61-летней пенсионерки, когда из-под двери ее квартиры начал просачиваться едкий и удушливый дым.

Жильцы подъезда эвакуировались самостоятельно, еще до приезда пожарных. Саму пенсионерку сумели вывести по лестницам спасатели при помощи специальной маски.

- Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Горели спальные принадлежности. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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