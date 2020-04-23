Марий Эл вошла в ТОП-10 регионов России по числу проведенных тестов на коронавирус

23 Апр 2020 2020-04-23T14:40:11+03:00

Исследования на COVID-19 в республике организованы на базе двух лабораторий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала пандемии в регионе проведено свыше 12,5 тысяч лабораторных исследований

Изменить размер текста: A A

Марий Эл оказалась на шестом месте в рейтинге регионов России по наибольшему числу проведенных тестов на коронавирус (на каждые 100 тысяч человек населения).

- Исследования на COVID-19 организованы на базе двух лабораторий. Обе из них имеют необходимые разрешительные документы, условия, оборудование и персонал для работы. За период мониторинга проведено свыше 12,5 тысяч лабораторных исследований. Всего в регионе сейчас делается ежедневно 500 проб на коронавирус нового типа. Этого более чем достаточно, чтобы охватить основную группу риска, - отмечают в организационно-аналитическом управлении главы Марий Эл.

Отметим, что на данный момент из федерального бюджета в Марий Эл было направлено 272 миллиона рублей. 272 миллиона пошли на оснащение койками медорганизаций в период пандемии коронавируса. 87,6 миллионов рублей были направлены на дополнительные выплаты медикам, которые лечат зараженных. Еще более 13 миллионов рублей ушло на приобретение медицинской техники.

- Из республиканского бюджета планируется выделить 175,4 миллиона рублей, из них 20,5 миллиона рублей - на приобретение высокочастотных аппаратов для искусственной вентиляции легких; 6,1 миллиона - на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности обсерватора, остальные средства направлены на приобретение дезинфицирующих средств и лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты для медицинских работников и работников прочих бюджетных учреждений, - заявляют в пресс-службе главы региона.

Напомним, что, по последним данным, в Марий Эл за время пандемии было выявлено 348 случаев коронавируса. 81 зараженных уже выздоровели, а одна - 37-летняя женщина - скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU