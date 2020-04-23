В Казани новую улицу назовут в честь министра юстиции ТАССР Анаса Тазетдинова
Надписи на домах будут исполнены на двух языках – русском и татарском
Фото: Алина НИЗАМОВА
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В Исполкоме Казани подписано постановление, согласно которому новая улица в Советском районе города получит имя министра юстиции ТАССР Анаса Тазетдинова, который возглавлял ведомство с 1971 по 1987 года.
На домах установят таблички на двух языках – русском и татарском: «Улица Анаса Тазетдинова – нәс Таҗетдинов урамы».
ИСТОЧНИК KP.RU