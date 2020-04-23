В Набережных Челнах перед своим днем рожденья пропал Александр Семков

23 Апр 2020 2020-04-23T14:01:53+03:00

О местонахождении мужчины ничего не известно с 21 апреля

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21 апреля в период между 16.00 и 16.30 житель дома №52/25 Нового города в Набережных Челнах Александр Семков ушел вышел на улицу. Обратно он до сих пор не вернулся. Родные обратились за помощью в полицию.

Известно, что 24 апреля мужчине исполнится 35 лет. Александр ростом около 185 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные волосы, небольшую бороду и голубые глаза. На момент пропажи на нем была синяя толстовка, темные брюки, на ногах черные рабочие ботинки.

Просьба ко всем, кто видел Александра Семкова, сообщить об этом в 112 или по телефонам: 37-96-00, 8(906)124-04-49, 8(987)210-16-36.

ИСТОЧНИК KP.RU