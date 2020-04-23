В Чувашии создадут единый центр бухгалтерского учета
В Чувашии планируют создать единый республиканский центр бухгалтерского учета, который объединит всю финансовую отчетность региональных министерств и ведомств. Постановление о создании такого центра подписал врио главы Чувашии Олег Николаев.
В документе отмечено, что в новом подразделении будут работать всего шесть человек. Они-то и будут начислять зарплату и иные выплаты, а также перечислять связанные с этим обязательные платежи в бюджеты России.
Также Центр будет ввести бюджетный учет, в том числе и автономных учреждений Чувашии, и представлять отчетность в государственные или муниципальные органы.
Учредителем нового бухгалтерского центра станет Минфин республики.
ИСТОЧНИК KP.RU