В Чувашии создадут единый центр бухгалтерского учета

23 Апр 2020 2020-04-23T20:01:16+03:00

В центре бухгалтерского учета будет работать шесть человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Он будет работать для всех местных министерств и ведомств

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В Чувашии планируют создать единый республиканский центр бухгалтерского учета, который объединит всю финансовую отчетность региональных министерств и ведомств. Постановление о создании такого центра подписал врио главы Чувашии Олег Николаев.

В документе отмечено, что в новом подразделении будут работать всего шесть человек. Они-то и будут начислять зарплату и иные выплаты, а также перечислять связанные с этим обязательные платежи в бюджеты России.

Также Центр будет ввести бюджетный учет, в том числе и автономных учреждений Чувашии, и представлять отчетность в государственные или муниципальные органы.

Учредителем нового бухгалтерского центра станет Минфин республики.

ИСТОЧНИК KP.RU