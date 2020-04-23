2020-04-23T20:01:16+03:00
Общество

В Чувашии создадут единый центр бухгалтерского учета

Он будет работать для всех местных министерств и ведомств
Алина ГАБДУЛИНА
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В центре бухгалтерского учета будет работать шесть человек.В центре бухгалтерского учета будет работать шесть человек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Чувашии планируют создать единый республиканский центр бухгалтерского учета, который объединит всю финансовую отчетность региональных министерств и ведомств. Постановление о создании такого центра подписал врио главы Чувашии Олег Николаев.

В документе отмечено, что в новом подразделении будут работать всего шесть человек. Они-то и будут начислять зарплату и иные выплаты, а также перечислять связанные с этим обязательные платежи в бюджеты России.

Также Центр будет ввести бюджетный учет, в том числе и автономных учреждений Чувашии, и представлять отчетность в государственные или муниципальные органы.

Учредителем нового бухгалтерского центра станет Минфин республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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