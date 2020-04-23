Стало известно на каких улицах в Казани исчезнут «зебры»

23 Апр 2020 2020-04-23T11:41:21+03:00

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В мэрии Казани решили отменить пешеходные переходы на ряде улиц. Так, согласно распоряжению местного Исполкома, «зебры» исчезнут на перекрестках улиц Дзержинского и Чернышевского, улиц Горького и Гоголя, улиц Горького и Муштари, улиц Горького и Толстого, улиц Беломорская и Чапаева, улиц Лейтенанта Шмидта и Товарищеской, улиц Лейтенанта Шмидта и Зинина.

Кроме того, в городе поменяется и схема автомобильного движения на следующих участках: около дома №45а на проспекте Ямашева, возле дома №122 на проспекте Победы, на местном проезде от улицы Меридианная до улицы Мусина, а также на улицах Дубравная, Спортивная и Нигматуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU