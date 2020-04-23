В Ульяновске пожарные с карниза пятого этажа сняли мужчину

23 Апр 2020 2020-04-23T11:06:50+03:00

После он был передан в руки полицейских

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Жители проспекта Ульяновского в Заволжском районе Ульяновска позвонили на телефон службы "101", когда увидели на карнизе пятого этажа жилой высотки мужчину. Очевидцы сообщили спасателям, что он может в любой момент сорваться вниз и разбиться.

На место оперативно выехали пожарные. Они вскрыли входную дверь квартиры на пятом этаже, чтобы один из спасателей мог страховать мужчину изнутри. Оставшиеся же с помощью пожарной лестницы спустили гражданина вниз. После он был передан полицейским, сообщает пресс-служба МЧС Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU