К парку 500-летия Чебоксар построят новую дорогу за 34,5 миллиона рублей

23 Апр 2020 2020-04-23T12:47:00+03:00

Деньги будут выделены как из городского, так и из республиканского бюджетов. Фото: Валерий РОМАНОВ

Кроме того, у административно-развлекательного комплекса появится экопарковка на 118 машино-мест

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В Чебоксарах построят новую автодорогу к административно-развлекательному комплексу, который находится в парке имени 500-летия города. Кроме того, у здания планируется обустроить экопарковку на 118 машино-мест.

На все это потребуется порядка 34,5 миллиона рублей. Деньги будут выделены как из городского, так и из республиканского бюджетов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, протяженность новой автодороги - 290 метров. Для строительства парковки нужно будет спилить 108 деревьев, а также кустарники, которые будут мешать работам.

Исполнитель тендера будет выявлен 8 марта. Завершить строительство дороги и обустройство парковки он должен быть до 10 августа текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU