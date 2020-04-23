2020-04-23T12:47:00+03:00
Общество

К парку 500-летия Чебоксар построят новую дорогу за 34,5 миллиона рублей

Кроме того, у административно-развлекательного комплекса появится экопарковка на 118 машино-мест
Алина ГАБДУЛИНА
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Деньги будут выделены как из городского, так и из республиканского бюджетов.Деньги будут выделены как из городского, так и из республиканского бюджетов.Фото: Валерий РОМАНОВ
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В Чебоксарах построят новую автодорогу к административно-развлекательному комплексу, который находится в парке имени 500-летия города. Кроме того, у здания планируется обустроить экопарковку на 118 машино-мест.

На все это потребуется порядка 34,5 миллиона рублей. Деньги будут выделены как из городского, так и из республиканского бюджетов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, протяженность новой автодороги - 290 метров. Для строительства парковки нужно будет спилить 108 деревьев, а также кустарники, которые будут мешать работам.

Исполнитель тендера будет выявлен 8 марта. Завершить строительство дороги и обустройство парковки он должен быть до 10 августа текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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