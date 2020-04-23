В Татарстане нашли тело пропавшего Рунара Хуснутдинова

23 Апр 2020 2020-04-23T10:17:21+03:00

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В Татарстане завершили поиски 23-летнего Рунара Хуснутдинова из Азнакаево. Напомним, молодой человек пропал 16 апреля. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда.

Последние и сообщили, что найдено тело молодого человека. Им оказался пропавший Рунар Хуснутдинов. Подробности произошедшего уточняются.

Отметим, что в Татарстане до сих пор не нашли 34-летнего Евгения Вохмина, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву, 56-летнего Владимира Якимова, 65-летнюю Ольгу Моисееву, 66-летнего Александра Колесникова, 73-летнего Владимира Реддера, и 35-летнего Уланбека Малакаева.

ИСТОЧНИК KP.RU