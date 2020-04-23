У туристов, прибывших в Казани из Турции и Индии, оказались отрицательными тесты на covid-19

23 Апр 2020 2020-04-23T09:54:12+03:00

Всех разместили в санатории Васильевский на карантин Фото: Из материалов пресс-службы

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В республике продолжается карантин для прибывших из Турции и Индии жителей ПФО. Все те, кто на момент объявления пандемии по коронавирусной инфекции оказался за границей России, не смогли вернуться домой - авиасообщение было приостановлено до улучшения эпидемиологической ситуации. Вывозили граждан России спецрейсами, по предварительным заявкам.

21 и 22 апреля в Казань прибыла два спецрейса - из Турции и Индии. Все прибывших разместили на карантин в санатории Татарстана. Туристы остановившиеся в Васильево, вчера сдали тесты на covid-19.

- Первые результаты анализов на COVID-19 у всех отрицательные. Они продолжат своё нахождение на карантине (14 дней), будут находиться на меднаблюдении до контрольного забора анализов, - сообщила официальный представитель казанского кремля Лилия Галимова.

ИСТОЧНИК KP.RU