У туристов, прибывших в Казани из Турции и Индии, оказались отрицательными тесты на covid-19
В республике продолжается карантин для прибывших из Турции и Индии жителей ПФО. Все те, кто на момент объявления пандемии по коронавирусной инфекции оказался за границей России, не смогли вернуться домой - авиасообщение было приостановлено до улучшения эпидемиологической ситуации. Вывозили граждан России спецрейсами, по предварительным заявкам.
21 и 22 апреля в Казань прибыла два спецрейса - из Турции и Индии. Все прибывших разместили на карантин в санатории Татарстана. Туристы остановившиеся в Васильево, вчера сдали тесты на covid-19.
- Первые результаты анализов на COVID-19 у всех отрицательные. Они продолжат своё нахождение на карантине (14 дней), будут находиться на меднаблюдении до контрольного забора анализов, - сообщила официальный представитель казанского кремля Лилия Галимова.
ИСТОЧНИК KP.RU