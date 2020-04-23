2020-04-23T09:09:44+03:00
Политика

В Татарстане по Указу Владимира Путина назначены судьи

Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации
Лика ИСАЕВА
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Назначены новые судьи в судах ТатарстанаНазначены новые судьи в судах ТатарстанаФото: Из материалов пресс-службы
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На официальном интернет-портале правовой информации появился Указ Президента России Владимира Путина о назначении в Татарстане председателей трех судов и трех судей.

С 22 апреля председателем Азнакаевского городского суда стал Ильдар Шарифуллин, председателем Аксубаевского районного суда назначен Иршат Гиниятуллин, в Балтасинском районном суде председателем стал Ильдар Шайдуллин.

Озвучены имена трех судей в районных судах республики: в Авиастроительном районном суде Казани - Карина Кардашова, в Московском районном суде Казани — Римма Фатхутдинова, судьей Бугульминского городского суда стала Рамиля Кутнаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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