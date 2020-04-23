У главы Госкомитета Чувашии по делам ГО и ЧС диагностировали covid-19
Собственные источники "Комсомолки" в органах власти республики сообщили о том, что у председателя Госкомитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамина Петрова диагностирован covid-19.
Чиновник не проводил совещания уже несколько дней, не было его и на планерке у главы Чувашии, которая еженедельно проводится по понедельникам. Вместо него на совещании штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией был его заместитель. Сам Вениамин Петров находится на самоизоляции, как утверждает источник.
Роспотребнадзор направил в администрацию главы Чувашии рекомендации о недопущении распространения коронавирусной инфекции. Вчера, 22 апреля, в здании правительства у руководителей министерств и ведомств региона взяли тесты на covid-19.
О состоянии Вениамина Петрова, которому исполнилось 64 года, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU