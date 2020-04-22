В Татарстане за взятку задержали начальника ж/д станции Зеленый дол
Уголовное дело по статье "Взятка" возбуждено Приволжским следственным управлением на транспорте СК России. 47-летнего начальника железнодорожной станции Зеленый Дол задержали на месте работы.
Как полагают следователи, подозреваемый еще в 2015 году получил 40 000 рублей за то, что скрыл факт подачи 40 железнодорожных вагонов с краденым грузом. Сделано это было без договора и разрешительных документов.
- Преступление было выявлено в результате проведения оперативно - розыскных мероприятий Сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Казанского ЛУ МВД России на транспорте УТ МВД России по ПФО, - сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, устанавливаются все обстоятельства уголовного дела. Вероятно, что количество вменяемых задержанному начальнику эпизодов преступной деятельности может увеличиться.
В Татарстане за взятку задержали начальника ж/д станции Зеленый дол.
ИСТОЧНИК KP.RU
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