22 Апр 2020 2020-04-22T17:39:38+03:00

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Уголовное дело по статье "Взятка" возбуждено Приволжским следственным управлением на транспорте СК России. 47-летнего начальника железнодорожной станции Зеленый Дол задержали на месте работы.

Как полагают следователи, подозреваемый еще в 2015 году получил 40 000 рублей за то, что скрыл факт подачи 40 железнодорожных вагонов с краденым грузом. Сделано это было без договора и разрешительных документов.

- Преступление было выявлено в результате проведения оперативно - розыскных мероприятий Сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Казанского ЛУ МВД России на транспорте УТ МВД России по ПФО, - сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, устанавливаются все обстоятельства уголовного дела. Вероятно, что количество вменяемых задержанному начальнику эпизодов преступной деятельности может увеличиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1054" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/774805" frameborder="0"></iframe> В Татарстане за взятку задержали начальника ж/д станции Зеленый дол.

ИСТОЧНИК KP.RU