2020-04-22T16:34:56+03:00
Происшествия

В Татарстане водитель иномарки погиб после столкновения с бензовозом

Авария произошла в Актанышском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Фото: ГИБДД ТатарстанаФото: ГИБДД Татарстана
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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 22 апреля, в 11.25 на 19 километре автодороги "Муслюмово - Актаныш" в Актанышком районе республики. По предварительным данным, 54-летний водитель иномарки "Рено Дастер" грубо нарушил правила дорожного движения - на перекрестке неравнозначных направлений он не уступил дорогу бензовозу ГАЗ.

В результате аварии оба автомобиля вылетели в кювет.

Водитель французской иномарки получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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