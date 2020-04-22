В Татарстане водитель иномарки погиб после столкновения с бензовозом
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 22 апреля, в 11.25 на 19 километре автодороги "Муслюмово - Актаныш" в Актанышком районе республики. По предварительным данным, 54-летний водитель иномарки "Рено Дастер" грубо нарушил правила дорожного движения - на перекрестке неравнозначных направлений он не уступил дорогу бензовозу ГАЗ.
В результате аварии оба автомобиля вылетели в кювет.
Водитель французской иномарки получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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