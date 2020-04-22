В Чувашии министры и руководители Госкомитетов республики сдали тест на covid-19

22 Апр 2020 2020-04-22T15:52:08+03:00

Во время сдачи тестов Фото: Из материалов пресс-службы

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В доме правительства Чувашии сегодня, 22 апреля, министры, руководители местных Госкомитетов, республиканских ведомств, а также начальники подразделений администрации главы региона добровольно сдали тесты на коронавирусную инфекцию.

Анализы сдавались по рекомендации Роспотребнадзора, ведь правительство республики, независимо от обстоятельств, продолжает работу.

Ранее тест на коронавирус в добровольном порядке сдали депутаты Государственного Совета Чувашии, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

ИСТОЧНИК KP.RU