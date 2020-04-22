2020-04-22T15:52:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии министры и руководители Госкомитетов республики сдали тест на covid-19

Сделать это чиновниками порекомендовали сотрудники Роспотребнадзора региона
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Во время сдачи тестовВо время сдачи тестовФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В доме правительства Чувашии сегодня, 22 апреля, министры, руководители местных Госкомитетов, республиканских ведомств, а также начальники подразделений администрации главы региона добровольно сдали тесты на коронавирусную инфекцию.

Анализы сдавались по рекомендации Роспотребнадзора, ведь правительство республики, независимо от обстоятельств, продолжает работу.

Ранее тест на коронавирус в добровольном порядке сдали депутаты Государственного Совета Чувашии, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24