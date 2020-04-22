В Чувашии министры и руководители Госкомитетов республики сдали тест на covid-19
Сделать это чиновниками порекомендовали сотрудники Роспотребнадзора региона
Во время сдачи тестовФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:
В доме правительства Чувашии сегодня, 22 апреля, министры, руководители местных Госкомитетов, республиканских ведомств, а также начальники подразделений администрации главы региона добровольно сдали тесты на коронавирусную инфекцию.
Анализы сдавались по рекомендации Роспотребнадзора, ведь правительство республики, независимо от обстоятельств, продолжает работу.
Ранее тест на коронавирус в добровольном порядке сдали депутаты Государственного Совета Чувашии, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
ИСТОЧНИК KP.RU