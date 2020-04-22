В Татарстане приставы опечатали службу доставки еды из-за мигранта

22 Апр 2020 2020-04-22T16:03:22+03:00

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В Елабуге по решению суда приставы опечатали службы доставки еды «Ами фуд». Им запрещено работать в течение 14 суток. Поводом для таких мер стало нарушение индивидуальным предпринимателем миграционного законодательства. Выяснилось, что на предприятии приготовлением пищи занималась гражданка Туркменистана. Женщина не оформила разрешение на трудовую деятельность в России.

По решению суда индивидуальный предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства". Суд постановил приостановить деятельность службы доставки сроком на 14 суток, сообщили в УФССП Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU