2020-04-22T16:03:22+03:00
Общество

В Татарстане приставы опечатали службу доставки еды из-за мигранта

В Елабуге приняли на работу гражданку Туркменистана без документов
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: fssp.ruФото: fssp.ru
Изменить размер текста:

В Елабуге по решению суда приставы опечатали службы доставки еды «Ами фуд». Им запрещено работать в течение 14 суток. Поводом для таких мер стало нарушение индивидуальным предпринимателем миграционного законодательства. Выяснилось, что на предприятии приготовлением пищи занималась гражданка Туркменистана. Женщина не оформила разрешение на трудовую деятельность в России.

По решению суда индивидуальный предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства". Суд постановил приостановить деятельность службы доставки сроком на 14 суток, сообщили в УФССП Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24