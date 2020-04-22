2020-04-22T18:01:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане за сутки возбуждено 22 уголовных дела за подделку документов и антисептика

Выявлено 970 административных правонарушений
Лика ИСАЕВА
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает, что 22 апреля правоохранители Татарстана выявили 970 административных правонарушений, (всего с начала пандемии было их выявлено 9044).

Нарушения были выявлены по таким статьям КоАП РФ: "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних" - дети гуляли на улице одни - 6 протоколов; "Невыполнение правил поведения при возникновении чрезвычайной ситуации" - выход на улицу без уважительной причины - 960 протоколов; "Злоупотребление свободой массовой информации" - за фейки - 1 случай и 3 протокола были составлена на лиц, которые нарушили режим самоизоляции.

Были возбуждены уголовные дела: 12 по статье "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок"; 10 по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

За 21 апреля пресечен 797 случаев выезда автомобилей без разрешений. За сутки из Москвы и Санкт-Петербурга прибыли 116 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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