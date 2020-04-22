В Татарстане во время пожара погиб 71-летний пенсионер

22 Апр 2020 2020-04-22T15:07:53+03:00

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Пожар в деревянном доме на улице Бугорной в селе Байгулово Нижнекамского района республики начался ночью 22 апреля. Пламя к 2.12 уже полностью охватило дом и надворные постройки. Внутри горящего строения остался 71-летний пенсионер. Соседи и сожительница мужчины попытались до приезда спасателей потушить огонь, но не смогли.

Первый прибывший на место возгорания пожарный расчет начал поливать водой соседние дома, чтобы пламя не перекинулось на них. Когда подоспели другие экипажи, то они сумели отстоять и дома соседей, и потушить огонь на месте домохозяйства пенсионера.

Во время разбора завалов обнаружили тело погибшего мужчины.

- Общая площадь пожара составила 62,5 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU