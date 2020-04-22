2020-04-22T19:05:25+03:00
Общество

Росреестр Татарстана ищет свои сайты-двойники, которые обманывают людей

Мошенники предлагают оказать учетно-регистрационную помощь и предоставить сведения из Единого государственного реестра недвижимости
Алина ГАБДУЛИНА
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Иногда граждане, заплатив за услугу мошенникам вовсе не получают необходимой информации или платят за то, что обычно предоставляется бесплатно.Иногда граждане, заплатив за услугу мошенникам вовсе не получают необходимой информации или платят за то, что обычно предоставляется бесплатно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Из-за пандемии коронавируса и, как следствие, режима полной самоизоляции Росреестр Татарстана и Кадровая палаты были вынуждены начать работать удаленно. Да и большинство граждан в такой ситуации предпочитает онлайн-услуги.

Однако происходящим пользуются мошенники. Они создают сайты-двойники ведомств и предлагают оказать учетно-регистрационную помощь и предоставить сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Вот только их данные являются неофициальными и недостоверными. Иногда граждане, заплатив за услугу, и вовсе не получают необходимой информации или платят за то, что обычно предоставляется бесплатно.

- Нередко они заявляют о своих полномочиях действовать от лица ведомств и имеют схожие с их официальными сайтами символику и названия. Обращаем внимание, что только сайты rosreestr.ru и kadastr.ru являются единственными официальными сайтами Росреестра и Кадастровой палаты и только на этих сайтах можно получить достоверную и актуальную информацию о недвижимости. Уполномоченных представителей и посредников эти государственные структуры не имеют. Схожие по названию сайты с припиской online, удвоенными согласными и прочими путающими граждан элементами не имеют никакого отношения к официальному предоставлению сведений из госреестра, - говорят в Росреестре Татарстана.

Эксперты отмечают, что одним из признаков подлинности электронного документа - его заверение электронной подписью органа регистрации прав.

- Если вы уже обращались к сайтам-двойникам и, возможно, даже понесли финансовые потери при получении недостоверных сведений в сфере недвижимости, просим вас сообщать нам об этом в Инстаграм или по электронной почте - press@rosreestr.org , желательно с указанием ссылки на сайты-двойники, - просят в региональном Росреестре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Росреестр Татарстана ищет свои сайты-двойники, которые обманывают людей
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