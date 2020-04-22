Росреестр Татарстана ищет свои сайты-двойники, которые обманывают людей

22 Апр 2020 2020-04-22T19:05:25+03:00

Иногда граждане, заплатив за услугу мошенникам вовсе не получают необходимой информации или платят за то, что обычно предоставляется бесплатно. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Из-за пандемии коронавируса и, как следствие, режима полной самоизоляции Росреестр Татарстана и Кадровая палаты были вынуждены начать работать удаленно. Да и большинство граждан в такой ситуации предпочитает онлайн-услуги.

Однако происходящим пользуются мошенники. Они создают сайты-двойники ведомств и предлагают оказать учетно-регистрационную помощь и предоставить сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Вот только их данные являются неофициальными и недостоверными. Иногда граждане, заплатив за услугу, и вовсе не получают необходимой информации или платят за то, что обычно предоставляется бесплатно.

- Нередко они заявляют о своих полномочиях действовать от лица ведомств и имеют схожие с их официальными сайтами символику и названия. Обращаем внимание, что только сайты rosreestr.ru и kadastr.ru являются единственными официальными сайтами Росреестра и Кадастровой палаты и только на этих сайтах можно получить достоверную и актуальную информацию о недвижимости. Уполномоченных представителей и посредников эти государственные структуры не имеют. Схожие по названию сайты с припиской online, удвоенными согласными и прочими путающими граждан элементами не имеют никакого отношения к официальному предоставлению сведений из госреестра, - говорят в Росреестре Татарстана.

Эксперты отмечают, что одним из признаков подлинности электронного документа - его заверение электронной подписью органа регистрации прав.

- Если вы уже обращались к сайтам-двойникам и, возможно, даже понесли финансовые потери при получении недостоверных сведений в сфере недвижимости, просим вас сообщать нам об этом в Инстаграм или по электронной почте - press@rosreestr.org , желательно с указанием ссылки на сайты-двойники, - просят в региональном Росреестре.

ИСТОЧНИК KP.RU