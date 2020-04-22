Анастасию Заворотнюк выписали из больницы на самоизоляцию

22 Апр 2020 2020-04-22T14:32:44+03:00

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Актрису Анастасию Заворотнюк, которая перенесла две операции по удалению опухоли головного мозга, выписали из больницы домой - на самоизоляцию. Об этом “Комсомолке” сообщил друг семьи и врачи, посвященные в детали лечения звезды.

- Настю выписали из больницы! - сообщил kp.ru друг Петра Чернышева (мужа Заворотнюк - Ред.) - Только что говорил с Петей. Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения. О полном выздоровлении пока рано говорить. Есть риск рецидива, опухоль может вырасти снова. Надеемся, этого не случится.

Собеседник отметил, что Заворотнюк “осталась адекватным человеком”: ясно мыслит, общается с родными, самостоятельно ходит, улыбается. Единственное, быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама.

Как оказалось Анастасию, которой ранее диагностировали глиобластому (рак мозга), лечат препаратом нового формата. Лекарство называется кейтруда (Keytruda), это таблетки, противоопухолевое средство. Лекарство доставили из Стэнфордского университета, чьи бывшие выпускники - профессора и изобрели этот медпрепарат. Средство порекомендовал врач из Швейцарии, к которому обратилась мать Заворотнюк. Об это “Комсомолке” рассказал медик, попросивший не называть его имени.

- Я не являюсь лечащим врачом Заворотнюк, но мои коллеги рассказывают о своей звездной пациентке. Актриса наблюдается в Центральной клинической больнице (при Управлении делами Президента РФ), хотя лежит она не в головной клинике в Москве, а в филиале в подмосковной Барвихе. Недавно ее отпустили домой, - отметил он. - Пока Заворотнюк еще слабенькая, бледненькая, иммунитет ослаблен. Врачи очень боятся инфекций. Малейшее заражение - и может пострадать. Поэтому повышенное требование к соблюдению чистоты, дезинфекции. Внешне она, конечно, изменилась, появилась отечность вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но сейчас они отросли снова. Физкультурой она пока не занимается, только отдыхает. Особых запретов у нее нет, она читает книги, в основном классику. У нее большой шанс на выздоровление. Врачи надеются, что она сможет жить так же, как раньше.

По словам медиков, курс в ЦКБ обошелся семье актрисы в 2 миллиона рублей. Всего же за время болезни Заворотнюк ее муж Петр Чернышев потратил на ее лечение около 12 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU