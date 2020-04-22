Внутренний туризм в России восстановится к лету 2020

22 Апр 2020 2020-04-22T13:01:18+03:00

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Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и экономический кризис особенно сказались на туристической отрасли России. По мнению специалистов, первым уже летом начнет восстанавливать внутренний туризм. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

- Официально до июня санаторно-курортный комплекс на побережье, который в основном в сезон привлекает наших гостей, закрыт. Майские праздники мы проведем в худшем случае на изоляции, в лучшем – в условиях ограниченной изоляции. Поэтому до июня все точно будет закрыто. На июнь, июль, август и начало осени бронирования идут, если мы говорим о внутреннем туризме. Поэтому именно внутренний туризм первым начнет восстанавливаться. О выездном пока что говорить сложнее, - отмечает Барзыкин.

При этом из-за пандемии снизилась платежеспособность россиян. И даже если ситуация с вирусом стабилизируется и ограничительные меры будут сняты, приобрести путевки по привычным ценам многим будет не по карману. Однако в туриндустрии цены снизили.

- Спрос и в лучше времена был около 30%, хотели поехать отдыхать около 70%. Сейчас люди оставшиеся средства тратят на то, чтобы жить, питаться и лечиться. Именно поэтому цены и не повысились по сравнению с прошлым сезоном, и даже снизились на 10-15%. Спрос будет, конечно же, ниже, но, учитывая то, что выезд будет ограничен все-таки в этот период, на основных направлениях спрос будет достаточно высокий, - передает слова эксперта kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU