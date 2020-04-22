Коронавирус в Татарстане: магазины будут работать до 22.00
Исключение составят лишь аптеки и аптичные пункты, которые будут функционировать круглосуточно
То есть, все круглосуточные гипермаркеты по ночам функционировать не будут.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С четверга, 23 апреля, в Татарстане ограничат время работы объектов розничной торговли. Причина этого - распространение коронавируса. Магазины смогут работать только с 6.00 до 22.00. То есть, все круглосуточные гипермаркеты по ночам функционировать не будут. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Исключение составят аптеки и аптечные пункты, которые продолжат работать без ограничений по времени.
Новые правила будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Татарстане.
ИСТОЧНИК KP.RU