Дарил дорогие подарки и звал к себе домой: жителя Татарстана заподозрили в секс-насилии над подростками

22 Апр 2020 2020-04-22T12:33:50+03:00

Сейчас мужчина задержан и решается вопрос об его аресте. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Задержанный свою вину не признал и от дачи показаний отказался

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Правоохранительные органы заинтересовались 42-летним жителем Заинска после того, как им стал известен его нездоровый интерес к девочкам в возрасте от 13 до 16 лет. По версии следователей, он знакомился с несовершеннолетними, дарил дорогие подарки, приглашал домой, где сначала поил спиртным, а затем совершал над ними секс-насилие.

Одно из таких нападений на 16-летнюю девочку произошло в ноябре 2019 года. Все происходило по описанному выше сценарию. Когда девушка после спиртного уснула, то злоумышленник надругался над ней.

По этому факту в СУ СКР Татарстана было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего".

- Причастность к совершению преступления мужчина не признал и отказался от дачи показаний. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU