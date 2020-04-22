Из-за коронавируса первомайские демонстрации профсоюзов России пройдут онлайн

22 Апр 2020 2020-04-22T10:40:24+03:00

Первомайские демонстрации и митинги профсоюзов страны было решено перенести с городских улиц в интернет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Коронавирус изменил уже немало планов жителей России и, кажется, не остановится даже перед майскими праздниками. Именно поэтому первомайские демонстрации и митинги профсоюзов страны было решено перенести с городских улиц в интернет. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков.

Так, мероприятия проведут в виде интерактивных акций.

- Их аудитория будет не меньше в интернете, чем при уличных акциях. В последние годы, по нашим данным, в демонстрациях принимало участие около 2,5 – 3 миллионов человек, - передает слова Александра Шершукова kp.ru.

Отметим, сейчас в членских организациях Российской Федерации независимых профсоюзов состоят более 20 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU