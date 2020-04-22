2020-04-22T10:40:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса первомайские демонстрации профсоюзов России пройдут онлайн

Воссозданы они будут в виде интерактивных акций
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Первомайские демонстрации и митинги профсоюзов страны было решено перенести с городских улиц в интернет.Первомайские демонстрации и митинги профсоюзов страны было решено перенести с городских улиц в интернет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Коронавирус изменил уже немало планов жителей России и, кажется, не остановится даже перед майскими праздниками. Именно поэтому первомайские демонстрации и митинги профсоюзов страны было решено перенести с городских улиц в интернет. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков.

Так, мероприятия проведут в виде интерактивных акций.

- Их аудитория будет не меньше в интернете, чем при уличных акциях. В последние годы, по нашим данным, в демонстрациях принимало участие около 2,5 – 3 миллионов человек, - передает слова Александра Шершукова kp.ru.

Отметим, сейчас в членских организациях Российской Федерации независимых профсоюзов состоят более 20 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в 5 раз
Коронавирус в Татарстане: магазины будут работать до 22.00
В Татарстане пропал 23-летний Рунар Хуснутдинов
Из-за коронавируса первомайские демонстрации профсоюзов России пройдут онлайн
В Чувашии нашли живой пропавшую Нину Полетаеву
В Казани иномарка сбила пенсионера на перекрестке
В Казани будут судить отца, уснувшего во время купания 9-месячной дочери
Экономист: производители еды хотят наложить мораторий на скидки и нарушить конкуренцию
Вопрос решился в течение минуты: Владимир Путин опробовал новый формат беседы с губернаторами
В Ульяновске спасатели помогли щенку выбраться из глубокого колодца
Астролог Василиса Володина рассказала, когда наступит выход из пика коронавируса
В Ульяновской области водитель без прав вылетел на легковушке в кювет
Стало известно, когда в России начнутся испытания вакцины от коронавируса
Ушла из дома и пропала: в Чувашии ищут 24-летнюю Нину Полетаеву
В Казани с помощью сурдопереводчика и глухой женщины удалось задержать мужчин, находящихся в розыске
Жителей Марий Эл обязали носить медицинские маски в общественных местах из-за коронавируса
Из-за коронавируса с чувашскими врачами работают психологи
В Марий Эл лихач на "Ладе Приоре" устроил аварию, в которой пострадали четыре человека
В Чувашии пропала 68-летняя Людмила Варламова, которая нуждается в медицинской помощи
ВТБ в Татарстане выдал первую ипотеку под 6,5%
Рустам Минниханов о снятии ограничений бизнесу из-за самоизоляции: «Ждем следующую неделю»
В Татарстане во время пожара пострадал 38-летний мужчина